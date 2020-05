Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer unter Alkoholeinfluss - zwei Verletzte nach Unfall

Much (ots)

Der 21-jährige Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer sind bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 352 (L352) zwischen Much und Neunkirchen-Seelscheid am Maifeiertag (01.05.2020) verletzt worden. Die beiden jungen Männer aus Neunkirchen-Seelscheid waren mit einem VW Transporter von Much in Richtung Neunkirchen-Seelscheid gefahren. In Höhe des Abzweiges nach Balensiefen wollte der 21-Jährige ein vorausfahrendes Fahrzeug überholen. Er scherte nach eigenen und nach Zeugenangaben zum Überholen aus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr einige Meter über den unbefestigten Randstreifen neben der Straße und kollidierte frontal mit einem Baum. Bei der Kollision wurden beide Insassen leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung kamen die jungen Männer ins Krankenhaus. Vermutlich hatten sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Am VW Transporter ist ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden. Beim 21-jährigen Fahrer bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch und machten einen Alkotest. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille an. Im Krankenhaus wurde dem Neunkirchen-Seelscheider eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss wurde eingeleitet. (Bi)

