Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Fahrzeuge in Hennef geklaut

Hennef (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 27.04.2020 um 12:00 Uhr, zu Dienstag, dem 28.04.2020 bis 10:15 Uhr wurden in Hennef Sieg zwei PKW gestohlen, darunter ein schwarzer BMW 318d/3K im Wert von 20.000,- Euro und ein weißer BMW 320d/3-V im Wert von 40.000,- Euro. Die Wagen waren in der Lise-Meitner-Straße und in der Straße Am Steinweg vor Wohnhäusern abgestellt worden. Beide Fahrzeuge waren mit einem schlüssellosen Zugangssystem ausgestattet.

Hinweise zu den Fahrzeugdiebstählen nimmt die Polizei in Hennef unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Mi)

