Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Lohmar (ots)

Am Dienstagabend, dem 28.04.2020, wurde der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer in Lohmar gemeldet. Gegen 19:50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Kölner zusammen mit Freunden die Straße Bach in die Richtung der Landstraße 288 (L288) in Scheiderhöhe. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor der 49-jährige beim Hinabfahren des Hügels die Kontrolle über das Fahrrad. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten. Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den 49-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell