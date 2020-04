Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 250Kg Rüttelplatte entwendet

Troisdorf (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag (27.04.2020) auf Dienstag (28.04.2020) in Troisdorf den Baucontainer einer Landschaftsbaufirma aufgebrochen und mehrere Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Die Firma führt derzeit Arbeiten auf "Der große Heerstraße" aus. In der Nacht haben die Diebe das Schloss des Materialcontainers aufgebrochen. Sie stahlen eine 250kg schwere Rüttelplatte, eine elektrische Fettpresse und einen Winkelschleifer. Die Beute hat einen Wert von mehr als 5.000 Euro. Aufgrund der Lage des Tatortes und des Gewichts der Beute ist zu vermuten, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren. Die Polizei bitte um Hinweise unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (Bi)

