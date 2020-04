Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei schlichtet Streit über Maskenpflicht

Eitorf (ots)

Am Dienstag (28.04.2020) musste die Eitorfer Polizei gegen Mittag am Bahnhof auf Gleis 2 tätig werden, weil zwei 30 und 44 Jahre alte Männer einen Streit wegen des Tragens der vorgeschriebenen Mund-Nase-Bedeckung hatten. Der verbale Streit stand kurz davor, in eine handfeste Auseinandersetzung überzugehen. Weil der 30-jährige Eitorfer auf dem Bahnsteig wartete, ohne eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sprach ihn der ebenfalls aus Eitorf stammende 44-Jährige an und wies ihn auf seine Verpflichtung hin. Daraus entstand ein Streit in dessen Verlauf der 30-Jährige seinen Kontrahenten beleidigte und bedrohte. Die eingesetzten Beamten schlichteten den Streit und erklärten die Rechtslage: Nach § 12a CoronaSchVO sind Beschäftigte und Kunden zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs sowie seiner Einrichtungen verpflichtet. Das umfasst damit auch Gebäude und Haltestellen des ÖPNV. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. (Bi)

