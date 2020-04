Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer verursacht zwei Unfälle unter Alkohol

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagmittag, dem 25.04.2020, kam es in der Rathausallee in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12:35 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall unmittelbar vor einem Fußgängerüberweg am Parkhaus West des Huma Einkaufcenters. Laut Zeugenaussagen war ein alkoholisierter 57-jähriger Bonner mit seinem Nissan dem Kleintransporter eines 30-jährigen Sankt Augustiner aufgefahren. Dabei entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 10.000,- Euro. Zunächst war der Bonner ausgestiegen, um gemeinsam mit dem Sankt Augustiner auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Kurze Zeit später überlegte er es sich jedoch anders und versuchte sich von der Unfallörtlichkeit zu entfernen. Zeugen verhinderten allerdings die Weiterfahrt. Als der Bonner dann ein zweites Mal versuchte mit seinem Pkw zu flüchten, war er zunächst erfolgreich, verursachte aber um 12:54 Uhr einem zweiten Verkehrsunfall in der Straße An der Post. Hier kollidierte der 57-jährige mit dem geparkten Ford eines 59-jährigen Neunkirchen-Seelscheiders und es entstand ein Sachschaden von circa 800,- Euro. Am Unfallort wurde er von der Polizei angetroffen. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Bonners wurden durch die Polizei sichergestellt, sowie eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von mehr als drei Promille ergeben. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinwirkung eingeleitet.(Mi)

