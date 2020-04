Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tempo von Pedelec unterschätzt

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntag, 26.04.2020 gegen 13:10 Uhr wurde ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Laut seinen eigenen Angaben war der Sankt Augustiner mit seinem Pedelec zur Unfallzeit im Kreisverkehr Alte Heerstraße/Großenbuschstraße unterwegs. Er wollte den Kreisverkehr in Richtung der Hauptstraße verlassen. Dazu musste er über einen abgesenkten Randstein von der Fahrbahn auf den angrenzenden Geh-/Radweg fahren. Weil er das Tempo des Pedelecs unterschätzte, verpasste er die Randsteinabsenkung und kam gegen den erhöhten Bordstein. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer. Eine alarmierte Rettungswagenbesatzung versorgte den 76-Jährigen vor Ort. Anschließend brachten sie ihn in eine Bonner Klinik. Einen Schutzhelm hatte der Sankt Augustiner nicht getragen.(Ri)

