POL-SU: PKW Diebstahl am helllichten Tag

Am Freitagnachmittag, dem 24.04.2020, hat ein Windecker den PKW einer 31-jährigen Eitorferin entwendet. Gegen 15:20 Uhr ließ die Eitorferin ihr Auto einen Augenblick mit laufenden Motor in der Eipstraße stehen. Diesen Moment nutzte der 23-jährige aus und fuhr mit dem VW der Eitorferin in Richtung der Poststraße davon.

Zeugen fuhren dem jungen Mann hinterher, konnten ihn an der Weiterfahrt hindern und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 23-jährige wurde vorläufig festgenommen und der Wache Eitorf zugeführt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls von Kraftfahrzeugen. (Mi)

