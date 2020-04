Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Windeck, 26.04.2020, 17:30 Uhr (ots)

Am Sonntag (26.04.2020) kam es gegen 17:30 Uhr auf der Bundesstraße 256 in Höhe Gierzhagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 23jähriger Kölner befuhr mit seinem Krad die B256 in Richtung Waldbröl. Im Verlauf einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Unterfahrschutz der Leitplanke. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Fahrzeugführer durch Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die B256 komplett gesperrt und gegen 19:20 Uhr wieder freigegeben. Es kam zu keinen besonderen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell