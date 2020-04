Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Sankt Augustin (ots)

Beamte der Polizeiwache Sankt Augustin kontrollierten heute Nacht (22.04.2020) gegen 03.20 Uhr auf der Bonner Straße den 26-jährigen Fahrer eines weißen BMW. Da der Mann aus Sankt Augustin nach Alkohol roch machte er einen Alkotest. Das Testgerät zeigte einen Wert von knapp 1,4 Promille an. Zudem zeigte der Fahrer deutliche Anzeichen für den Konsum von Drogen. In der Mittelkonsole des BMW lag noch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Zur Blutprobenentnahme sollte er mit dem Streifenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwischenzeitlich war die 25-jährige Lebensgefährtin am Kontrollort eingetroffen und störte durch ihr provokantes Verhalten die Amtshandlungen der Beamten. Nachdem der 26-Jährige auf der Rücksitzbank des Streifenwagens Platz genommen hatte, sprang er plötzlich zwischen den Vordersitzen nach vorne und legte sich rücklings auf den Fahrersitz. Dort blieb er liegen und weigerte sich auszusteigen. Mit leichtem körperlichem Einsatz zogen die Polizisten ihn aus dem Streifenwagen. Dabei rief der 26-Jährige laut um Hilfe und ließ sich von seiner Freundin mit dem Handy filmen. Genutzt hat es am Ende nichts, da er im Krankenhaus zwei Blutproben wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss abgeben musste. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Zudem leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Derzeit wird geprüft, ob die Freundin durch ihre Bild- und Tonaufzeichnung die Persönlichkeitsrechte der eingesetzten Polizisten missachtet hat. Ihr Smartphone wurde zur Beweissicherung sichergestellt. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell