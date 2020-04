Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Autowerkstatt

Troisdorf (ots)

In der Dienstagnacht (21.04.2020) ist ein Unbekannter gegen 04.10 Uhr in die Räume einer Autowerkstatt an der Industriestraße in Troisdorf-Oberlar eingebrochen. Auf bislang unbekannte Weise gelang es dem Täter die Eingangstür zu den Werkstatträumen ohne Aufbruchspuren zu öffnen. Bevor er sich auf die Suche nach Beute machte, zerstörte er eine Überwachungskamera. Der Einbrecher erbeutete vier Laptops, ein Lötgerät und ein Programmiergerät für Autobordcomputer. Die Beute, die er in einer im Geschäft aufgefundenen schwarzen Sporttasche abtransportierte, hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Auf der Aufzeichnung der Videoüberwachung ist eine schwarz gekleidete Person mit einer Gesichtsmaske zu sehen. Hinweise zum Einbruch an die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221. (Bi)

