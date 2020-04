Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß zwischen einem Bagger und einem Pkw auf der K27 mit zwei Verletzten

Eitorf-Büsch (ots)

Am heutigen Dienstag gegen 17:44 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall zwischen einem Bagger (Baufahrzeug) und einem Pkw auf der K27 zwischen Eitorf Büsch und Hausen gemeldet. Nache ersten Ermittlungen der Polizei, befuhr ein Bagger die K27 zwischen einer Baustelle in Büsch und einem Lager in Hausen. Beim Einfahren in die K27 übersah der 27jährige Bauarbeiter den Pkw der 38jährigen Eitorferin und ihrem 4jährigen Kind. Trotz einer Vollbremsung prallte der neue Pkw der Eitorferin gegen die Schaufel des Baggers. Beide Fahrzeuge drehten sich und blieben auf der Fahrbahn stehen. Die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Bauarbeiter war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den Bagger. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die K 27 musste im Bereich der Unfallstelle, zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr Eitorf, für ca. 60 Min. komplett gesperrt werden. Der Durchgangsverkehr konnte über die beiden genannten Orte umgeleitet werden. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. (DS)

