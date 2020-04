Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drogen aus Auto gestohlen

Hennef (ots)

Eine Passantin sorgte am Montagmorgen (20.04.2020) für eine eher ungewöhnliche Diebstahlsanzeige. Die Frau aus Hennef hatte gegen 06.00 Uhr morgens einen aufgebrochenen PKW in der Nachbarschaft festgestellt. Die Heckscheibe des Fließheck-Opels war eingeschlagen worden und rund um das Fahrzeug waren Marihuana-Dolden auf der Erde verteilt. Die hinzugerufenen Polizisten staunten ebenfalls nicht schlecht, da die Marihuana-Dolden nicht nur neben dem Fahrzeug, sondern auch im Auto verteilt waren. Offensichtlich stand im Kofferraum ein mit Drogen gefüllter Karton. Unbekannte schlugen die Scheibe der Heckklappe ein und versuchten durch die entstanden Öffnung den Karton zu stehlen. Dabei ist der Karton vermutlich zerrissen und Teile des Inhaltes fielen auf den Boden und in den Kofferraum. Wieviel Marihuana in dem Karton war ist bislang unbekannt. Die Drogenermittler der Kriminalpolizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Der Mietwagen und die zurückgelassenen Drogen wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Hinweise zum PKW Aufbruch nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

