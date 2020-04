Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bienenvölker in Much gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag, 07.04.2020 und Mittwoch, 15.04.2020, wurden in Much-Ophausen insgesamt 20 Bienenvölker, die auf einer Wiese abgestellt waren, samt Waben gestohlen. Den unbekannten Tätern, die offenbar über eine gewisse Sachkunde verfügten, gelang es, die Völker samt der Beute (Honigwaben) zu stehlen. Der Eigentümer fand am 15. April fast alle seine Bienenkästen leer vor. Der Schaden beträgt rund 3000,- Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise an die Polizei Eitorf unter Tel.: 02241 541-3421.(Ri)

