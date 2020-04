Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seitenscheibe eingeschlagen

Troisdorf (ots)

Leichtes Spiel hatten Autoaufbrecher in der Nacht von Samstag (18.04.2020) auf Sonntag (19.04.2020). Sie schlugen die Seitenscheibe eines Opels ein, der auf dem Parkplatz an der Bahnstraße in Troisdorf-Oberlar abgestellt war. Aus der Mittelkonsole stahlen sie etwas Bargeld und eine Armbanduhr. Die Winterjacke vom Beifahrersitz nahmen sie ebenfalls mit. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter 02241 541-3221 entgegen.

Ihr Auto ist kein Tresor!

- Räumen Sie ihr Auto aus, bevor die Diebe es tun!

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab. (Bi)

