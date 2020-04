Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ansammlung in der Siegniederung aufgelöst

Sankt Augustin (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei gegen 04.00 Uhr darüber informiert, dass mehrere Personen im Bereich der Brückenstraße (Buisdorf) am Siegufer eine Feier abhalten. Die Beamten trafen vier Personen an, es handelte sich um 17 bis 21jährige junge Männer aus Sankt Augustin und Siegburg. Die Beteiligten hatte sich ein Zelt aufgebaut, angelten, grillten und konsumierten gemeinsam Alkohol. Auf Ansprache reagierten die Akteuere uneinsichtig und provokativ. Die Personen mussten ihr Zeltlager abbrechen und aufräumen, es wurden Platzverweise erteilt. Gegen alle Beteiligten wurden Verfahren wegen Verstößen gegen die CoronaSchVO und Bestimmungen zum Landschaftsschutz eingeleitet. Der minderjährige Betroffene wurde seinem Vater übergeben. (Th.)

