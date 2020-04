Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Hennef (ots)

Am Donnerstagabend, 16.04.2020, hat es in Hennef einen Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gegeben.

Gegen 17:55 Uhr befuhr der 32-jährige Kölner mit seinem Rad die Westerwaldstraße in Uckerath. Zur selben Zeit parkte ein 42-jähriger seinen PKW in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand. Als er die Fahrertür öffnen wollte, stieß der in die gleiche Richtung fahrende Radfahrer dagegen und verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 700 Euro. Der Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (Mi)

