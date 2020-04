Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kanu trieb herrenlos in der Sieg

Eitorf (ots)

Der Betreiber eines Campingplatzes in Eitorf-Happach entdeckte am 10.04.2020 ein herrenloses Kanu (Kanadier) in der Sieg. Er konnte das Sportgerät bergen und an Land bringen. Er informierte den ihm bekannten Besitzer telefonisch. Dieser stellte fest, dass das Kanu von seinem Anhänger entwendet worden war, welcher in Eitorf auf einem Grundstück nahe der Sieg an der Straße Am Eichelkamp abgestellt war. Auf diesem Anhänger fehlte ein zweites Kanu, das später auf dem Grundstück des nahe gelegenen Hermann-Weber-Bades aufgefunden und sichergestellt wurde. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte die Kanadier stehlen wollten und mit dem Abtransport scheiterten. Die Kripo hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3421 entgegen.(Ri)

