Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Friedhof

Sankt Augustin (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen der Sachbeschädigung durch Feuer auf einem Friedhof in Sankt Augustin.

Am 15.04.2020 erhielten die eingesetzten Beamten Kenntnis von einem Brand am Friedhof Menden-Süd in der Meindorfer Straße. Gegen 01:20 Uhr in der Nacht brannte dort eine Grünfläche mit Baumbestand des Friedhofes sowie eine Zaunanlage. Der Sachschaden beträgt circa 1.500,- Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat im angegeben Tatzeitraum etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241/541-3321 entgegen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell