Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Gasflaschen und Leitern gestohlen

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Samstag, 11.04.2020, machten sich Diebe in Sankt Augustin am Außenlager des Metro Großhandels an der Einsteinstraße zu schaffen. Die Täter fuhren offenbar mit einem größeren Transportfahrzeug an die Umzäunung heran und schnitten eine Lücke in den umgebenden Stabmattenzaun. Von dem Lagerplatz entwendeten sie mehrere Aluminiumleitern der Marke HAILO sowie mehr als 30 befüllte Campinggasflaschen. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Nach ersten Hinweisen könnten die Täter in einem weißen Pkw und einem weißen Mercedes Kastenwagen am Tatort gewesen sein. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich unter Tel.: 02241 541-3321 bei der Polizei zu melden.(Ri)

