Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Alkoholisierte Fahrerin verursacht Verkehrsunfall

Hennef (ots)

Am Freitagabend meldeten Zeugen eine weibliche Fahrerin, die beim Einfahren zu einem DriveIn an der Alfred-Nobel-Straße einen parkenden PKW gestreift hatte, sie fuhr in auffälligen Schlangenlinien.

Die entsandte Funkstreife der Polizeiwache Hennef traf die Fahrerin vor Ort an. Es handelte sich um eine 51-jährige Troisdorferin, die mit ihrem Kleinwagen unterwegs war. Tatsächlich stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, sie war allerdings nicht in der Lage einen Atemalkoholvortest durchzuführen. Sie wurde zur Blutprobenentnahme mitgenommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt, beim Einfahren auf den Parkplatz des DriveIn hatte sie einen Audi beschädigt. (Th.)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell