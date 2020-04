Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer

Lohmar (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in drei Fällen von Sachbeschädigungen durch Feuer im Stadtgebiet Lohmar.

Zuerst musste die Lohmarer Feuerwehr am Dienstagmittag (07.04.2020) gegen 15.00 Uhr in Wahlscheid zu Löscharbeiten ausrücken. Im Bereich der Grube Pilot standen 120 Quadratmeter Unterholz in Flammen. Das Feuer wurde gelöscht, ohne weitere Schäden zu verursachen.

Gegen 18.20 Uhr brannte es dann in der circa 5 km entfernten Ortslage Deesem. Hier gerieten circa 20 Quadratmeter Waldboden aus unbekannten Gründen in Brand. Auch hier konnte das Feuer am Waldrand schnell von der Feuerwehr gelöscht werden.

Einen größeren Schaden verhinderten die Wehrleute dann gestern (08.04.2020) in Lohmar-Donrath. Gegen 17.00 Uhr meldete eine Zeugin einen Kleinbrand im Bereich des Ellhauser Weges, der sich im weiteren Verlauf in einen Waldbrand mit einer Schadensfläche von rund 3.000 Quadratmeter ausweitete. Die Feuerwehr Lohmar bekämpfte den Brand erfolgreich.

Bei allen Bränden konnte bislang keine Brandursache ermittelt werden. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer. Da zwischen den einzelnen Brandorten nur wenige Kilometer Entfernung liegen, kann ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen.

Der Deutsche Wetterdienst hat für die hiesige Region eine mittlere Waldbrandgefahr ausgerufen. Die hohen Temperaturen und der fehlende Regen haben die Böden ausgetrocknet. Zudem liegt viel totes Holz im Wald.

Bitte beachten Sie das absolute Verbot für offenes Feuer in Wäldern und rauchen Sie nicht. Melden Sie Brände und Rauchentwicklungen sofort unter Notruf 112! (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell