Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall beim Abbiegen

Sankt Augustin

Ein 64-jähriger Autofahrer hat gestern (07.04.2020) als Linksabbieger den Vorrang eines entgegenkommenden Kleintransporters missachtet. Die 62-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurde bei der Kollision leicht verletzt. Sie musste an der Unfallstelle kurz behandelt werden. Der Siegburger befuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Kleinwagen die Hauptstraße (L121) in Sankt Augustin in Fahrtrichtung Niederpleis. An der Kreuzung Hauptstraße/Im Mittelfeld/Auffahrt zur A560 wollte er bei Grünlicht zeigender Ampelanlage nach links in die Straße "Im Mittelfeld" abbiegen. Dabei kollidierte sein Fiat mit dem entgegenkommenden Mercedes Transporter eines 46-jährigen Bonners. Der Bonner befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Buisdorf und wollte die Kreuzung ebenfalls bei Grünlicht zeigender Ampel geradeaus überqueren. Die beiden beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro. (Bi)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

