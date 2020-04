Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Uneinsichtige Diebe werden ausfallend und handgreiflich

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montagabend (06.04.2020) gegen 22.30 Uhr zwei junge Männer, die von dem Außengelände eines Landhandels an der Eisenerzstraße in Neunkirchen-Seelscheid Gegenstände über den Zaun reichten. Während einer der beiden von innen Blumenerde, Pflanzen und Blumentöpfe über den Zaun anreichte, verstaute sein Mittäter die Beute in einem Einkaufswagen vom nahegelegenen Discounter. Der Zeuge verständigte die Polizei, die die beiden 18 und 21 Jahre alten Männer mitsamt Einkaufswagen in der Höferhofer Straße antraf. Die beiden Tatverdächtigen waren augenscheinlich alkoholisiert und zeigten sich völlig uneinsichtig. Während der 21-Jährige die Einsatzkräfte fortlaufend auf sexueller Basis beleidigte, widersetzte sich sein 18-jähriger Mittäter den polizeilichen Anweisungen und schlug nach einem Polizisten. Die beiden jungen Männer wurden in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache gebracht. Nachdem der Alkoholpegel in der Zelle etwas gesunken war, konnten die beiden Tatverdächtigen aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Gegen beide wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Zusätzlich läuft ein Ermittlungsverfahren gegen den 18-jährigen Neunkirchen-Seelscheider wegen Widerstands gegen Polizeibeamten und gegen den 21-jährigen Begleiter aus Ruppichteroth wegen Beleidigung. (Bi)

