Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb mit Gehkrücken stiehlt zwei Portemonnaies

Sankt Augustin (ots)

Die offen stehende Haustür machte sich ein Unbekannter zu Nutze, um am Montag (06.04.2020) aus der Küche eines Einfamilienhauses an der Kohlkauler Straße in Sankt Augustin zwei Geldbörsen zu entwenden. Während die Bewohner gegen 15.45 Uhr im Haus mit verschiedenen Tätigkeiten beschäftigt waren, konnte der Dieb durch die offen stehende Haustür unbemerkt in die Küche gehen und die beiden Portemonnaies an sich nehmen. Als er dann durch das Wohnzimmer in Richtung der Terrasse ging, traf er auf die Tochter des Hauses. Mit der Ausrede, eine Toilette gesucht zu haben, verließ er mit seiner Beute das Haus und ging in Richtung der Bonner Straße weg. Die Geschädigten bemerkten den Diebstahl sofort und verständigten die Polizei. Die Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang ergebnislos. Er wird beschrieben als 35 bis 45 Jahre alter Mann mit kurzen dunklen Haare und 3-Tage Bart. Er sprach deutsch mit einem deutlichen ausländischen Akzent. Bekleidet war er mit einer dunkelbraunen Jacke, einer blauen Jeanshose und dunklen Halbschuhen. Er benutzte zum Laufen silberfarbene Gehkrücken mit blauen Griffen. Die Polizei in Sankt Augustin nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer 02241 541-3321 entgegen. Die Polizei rät: Zum Lüften nur die Fenster und Türen offen stehen lassen, die man auch im Blick hat. Auch gekippte Fenster sind für Einbrecher kein Hindernis. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell