POL-SU: Verletzter Verkehrsunfallflüchtiger versteckte sich in Gebüsch

Sankt Augustin (ots)

Mit einem Streifzug quer durch verschiedene Strafvorschriften hielt in der Samstagnacht (04.04.2020) ein 17-jähriger Sankt Augustiner die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis in Atem. Gegen 03.20 Uhr kam es auf der Siegburger Straße in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall. Der 17-Jährige war mit einem Motorroller in einen geparkten PKW gefahren. Er ließ den stark beschädigten Roller zurück und entfernte sich zu Fuß in Richtung Menden. Anhand der vorgefundenen Unfallspuren mussten die eingesetzten Polizisten davon ausgehen, dass sich der Unfallfahrer erheblich verletzt hatte. Mit allen verfügbaren Streifenwagen wurde nach dem verletzten Unfallflüchtigen gefahndet. In einem Gebüsch im Bereich der Otto-von-Guericke-Straße konnte der 17-Jährige gefunden werden. Der mit Schürfwunden übersäte Jugendliche hatte sich dort vor der Polizei versteckt. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Da er Drogen und Alkohol konsumiert hatte, wurden ihm von einem Arzt mehrere Blutproben entnommen. Einen Führerschein besaß der junge Mann nicht. Zur Herkunft des benutzten weißen Piaggio-Rollers gab er an, diesen unverschlossen in den Siegauen gefunden zu haben. Die Beamten hatten aufgrund der bisherigen polizeilichen Erkenntnisse zu dem 17-Jährigen erhebliche Zweifel an der Aussage. Sie stellten den Motorroller als Beweismittel sicher. Auf den Unfallfahrer kommt nun ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls des Motorrollers, der Verkehrsunfallflucht unter Drogen- und Alkoholeinfluss sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Insgesamt hatte der 17-Jährige bei dem Unfall viel Glück, weil er statt eines Schutzhelmes lediglich eine Baseballkappe getragen hatte. (Bi)

