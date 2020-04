Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tierische Nachtschicht

Sankt Augustin/Hennef (ots)

Beamte der Polizeiwache Sankt Augustin retteten in der letzten Nacht (05.04. auf 06.04.2020) nicht nur Ostern, sondern vorsorglich auch Sankt Martin. Gegen 23.30 Uhr meldete der Streifenwagen der Einsatzleitstelle die Verfolgung eines Zwergkaninchens, dass quer über die Bonner Straße lief. Nach einer kurzen, aber intensiven Laufeinheit konnte die mutmaßliche Ausbrecherin gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Der Besitzer des Tieres erschien kurze Zeit später am Festnahmeort und nahm die vermisste Kaninchendame in Empfang. Die Osterhäsin befindet sich wieder in ihrem Stall. Aufgrund ihrer Erfahrung im Umgang mit freilaufenden Tieren wurde die gleiche Streifenwagenbesatzung gegen 01.30 Uhr zur Unterstützung nach Hennef geschickt. Ein Melder hatte im Bereich der Ortslage Derenbach ein freilaufendes Pferd ausgemacht. Nach rund einer Stunde war der Wallach eingefangen. Offensichtlich war der "Neu-Hennefer" ausgebüxt und hatte den Weg zurück zum Stall nicht mehr gefunden. Erschöpft, aber glücklich mit einem Ballen Heu, verbrachte das Tier den Rest der Nacht in einer Pferdebox. Die beiden Einsätze waren für die Polizisten die "tierischen" Highlights einer ansonsten ereignisarmen Nachtschicht. #RheinSiegSicher (Bi)

