Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Bus

Hennef-Edgoven (ots)

Am heutigen Tag (Sonntag), um 18:03 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einer Radfahrerin Hennef-Edgoven auf der Kümpeler Straße. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr eine 14jährige Henneferin mit ihrem Fahrrad die Kümpeler Straße in Richtung der L125 bergab. Aus ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrrad auf die Gegenfahrbahn und konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit einem Linienbus der RSVG/VRS nicht vermeiden. Die Radfahrerin stürzte bei dem Zusammenstoß mit dem Bus und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der 60jährige Busfahrer blieb unverletzt, wurde aber durch einen Ersatzfahrer ausgetauscht. Die Insassen in dem Bus blieben ebenfalls unverletzt. Die Eltern der Geschädigten wurden durch die Polizei benachrichtigt und begaben sich ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 1100 EUR geschätzt. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam aber nicht zu Verkehrsstörungen. (DS)

