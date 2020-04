Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Much-Niederwahn (ots)

Am heutigen Tag (Sonntag), um 12:55 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der B56 in der Ortslage Much-Niederwahn. Nach ersten Ermittlungen der Polizei befuhr ein 27jähriger Motorradfahrer hinter seinem Bruder, der ebenfalls mit einem Motorrad, die B56 aus Richtung Wiehl-Drabenderhöhe kommend, in Richtung Much fuhren. Als der vorausfahrende Bruder verkehrsbedingt bremen musste, erkannte der 27jährige dies zu spät. Bei seinem anschließenden Ausweichmanöver, um einen Zusammenstoß mit dem Motorrad seines Bruders zu verhindern, kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. (DS)

