Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt

Sankt Augustin (Buisdorf) (ots)

Am heutigen Sonntag (05.04.20220) um 12:29 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers in Sankt-Augustin Buisdorf, Frankfurter Straße in Höhe der Straße "An der Autobahn" gemeldet. Nach ersten Ermittlungen der Polizei, befuhr ein 51jähriger Bonner mit seinem Motorrad die Frankfurter Straße aus Hennef kommend in Richtung Siegburg. In Höhe der o.g. Örtlichkeit wollte er einen Pkw und eienen Mopedfahrer überholen. Wahrscheinlich aufgrund eines Fahrfehlers, drehte sein Hinterrad, beim Beginn des Überholvorganges durch, wodurch er die Kontrolle über sein Krad verlor und zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte er sich so schwer, dass er vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt werden musste und anschließend mit einem Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt wurde. Inwieweit er bei seinem Überholvorgang auch die dort geltende zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hat, werden die weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat ergeben. Die Frankfurter Straße musste, im Bereich der Unfallstelle, für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Es kam zu keinen besonderen Verkehrsbehinderungen. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt. (DS)

