POL-SU: Diebe stehlen große Menge Speziallacke

Eitorf (ots)

Bei einem Einbruch in ein Lager eines Herstellers für industrielle Pulverlacke in der Nacht von Mittwoch (01.04.2020) auf Donnerstag (02.04.2020) sind mehrere hundert Kilogramm Speziallacke entwendet worden. Die Täter hatten das Tor zum Betriebsgelände an der Straße "Siegufer" in Eitorf aufgebrochen. Auf unbekannte Weise gelangten die Täter in eine Lagerhalle und schoben ein Rolltor hoch. Aus dem Lager stahlen sie rund 25 17kg-Eimer mit der Spezialfarbe. Zudem entwendeten sie ein Kompressorsteuergerät, einen neuwertigen Industriestaubsauger der Firma Nilfisk, einen mit Werkzeugen befüllten Werkstattwagen und eine große Anzahl an Staubschutzmasken. Die Gegenstände wurden mit Hilfe eines vorgefundenen Hubwagens nach draußen auf den Parkplatz geschafft. Dort stand vermutlich ein Transportfahrzeug, ein großer Kombi oder ein Kleintransporter, zum Abtransport der Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polizei in Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421. (Bi)

