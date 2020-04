Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 67-Jährige fährt gegen geparkten PKW und verletzt sich leicht

Lohmar (ots)

Eine Autofahrerin aus Neunkirchen-Seelscheid ist gestern Mittag (01.04.2020) gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Lohmar-Wahlscheid leicht verletzt worden. Die 67-Jährige war mit ihrem Toyota in einen auf dem Parkplatz an der Diemstraße abgestellten Opel gefahren. Die Fahrerin war auf dem abschüssigen Berta-Lungstras-Weg in Richtung der Einmündung zur Diemstraße gefahren. Sie überquerte, nach Zeugenangaben ungebremst, den Einmündungsbereich und fuhr auf den Schotterparkplatz entlang der Diemstraße. Dort prallte ihr Fahrzeug auf das Heck eines abgestellten Opel. Der geparkte Wagen wurde durch die Aufprallwucht rund drei Meter nach vorne geschoben. Die 67-Jährige verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall gekommen war, konnte die Neunkirchen-Seelscheiderin nicht erklären. Sie gab an, dass ihr Wagen trotz "Stotterbremsung" auf der abschüssigen Straße schneller geworden sei. Die beiden unfallbeteiligten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell