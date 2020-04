Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 79-Jähriger verstirbt bei Wohnhausbrand

Windeck (ots)

Heute (01.04.2020) gegen 05.15 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Wohnhaus in der Straße "Engelssiefen" in Altwindeck brennt und setzte die Rettungskette in Gang. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass zwei Personen in dem Einfamilienhaus wohnen. Noch während der Löscharbeiten konnten die Rettungskräfte die beiden Personen im Haus finden und bergen. Für den 79-jährigen männlichen Bewohner kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Einsatzort. Die 87-jährige Frau wurde durch die entstandenen Rauchgase schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandermittler der Polizei haben vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. Hinweise auf eine Straftat konnten bislang nicht gefunden werden. Nach derzeitigen Erkenntnisse ist das Feuer vermutlich in der Küche ausgebrochen. Die Gründe dafür sind aber noch unklar. Ein externer Brandsachverständiger wird die Ermittlungen der Kripo unterstützen. Der Sachschaden wird auf circa 200.000 Euro geschätzt. (Bi)

