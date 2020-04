Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 13-jähriger Alexander H. aus Troisdorf weiter vermisst

Troisdorf (ots)

Die Polizei sucht derzeit intensiv nach Alexander H. aus Troisdorf. Der 13-jährige gilt seit dem 24.03.2020 als vermisst. Zuletzt wurde er am Montagabend gegen 22 Uhr an der Wohnanschrift der Eltern in Kriegsdorf gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass er in der Nacht zu Dienstag (25.03.2020) heimlich das Haus verlassen hat. Er hat sein Handy ohne SIM-Karte und seine Nintendo Switch Spielekonsole mitgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen den Ermittlern keine Hinweise auf eine Straftat vor.

Alexander ist circa 163 cm groß, schlank, hat braune Augen und blondes kurzes Haar. Zuletzt war er mit einem schwarzen Pullover mit Kapuze von Hollister, einer schwarzen Winterjacke, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Adidas Turnschuhen mit grünen Sprenkeln bekleidet.

Zusätzlich hat er ein schwarzes Base-Cap, einen dunkelblauen Kapuzenpullover (Hoodie) von Hollister, eine hellblaue Jogginghose sowie schwarze Kopfhörer mitgenommen.

In der Vergangenheit soll er sich im Raum Siegburg sowie in Nähe des Bonner Hauptbahnhofes und auch in Köln aufgehalten haben. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort des Jungen bisher nicht ermittelt werden, daher bittet die Polizei erneut um ihre Unterstützung:

Wer hat Alexander gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-4141 entgegen. (Mi)

