Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ermittlungen nach Sachbeschädigung durch Feuer im Außenbereich von Pflanzenhandel

Sankt Augustin (ots)

Am Montagmorgen, dem 30.03.2020, wurde die Polizei in die Straße Am Apfelbäumchen in Sankt Augustin gerufen, da dort der Außenbereich eines Pflanzenhandels brannte.

Gegen 08:45 Uhr wurde ein Brand von zwei 160 cm mal 300 cm großen Pflanzentischen in Menden gemeldet. Das Feuer konnte durch die Mitarbeiter des Geschäfts eigenständig gelöscht werden und es entstand ein Sachschaden von 700,- Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandlegung aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat im angegeben Tatzeitraum etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241/541-3321 entgegen. (Mi)

