POL-SU: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Siegburg (ots)

Am Montag (30.03.2020) hat es in Siegburg einen Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin aus Much und einem Motorrollerfahrer aus Lohmar gegeben.

Gegen 13:00 Uhr befuhr der 56-jährge mit seiner 57-jährigen Mitfahrerin den Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Zum hohen Ufer.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die 63-jährige Fahrzeugführerin des PKW, nach eigenen Aussagen den Motorrollerfahrer, sodass dieser ausweichen musste und dabei zu Boden stürzte. Der Motorrollerfahrer und seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000,- Euro. (Mi)

