Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Bäckerei

Hennef (ots)

In der Nacht zu Freitag, 27.03.2020, wurde in eine neu eröffnete Bäckereifiliale in Hennef, Alte Ladestraße, eingebrochen. Die Täter hebelten ein zu den Bahngleisen gelegenes Toilettenfenster auf und durchsuchten die Geschäftsräume nach Wertsachen. Sie fanden eine versiegelte Geldmappe mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Mit der Beute flüchteten sie durch das aufgebrochene Fenster in Richtung der Bahnanlage. Hinweise unter Tel.: 02241 541-3521.(Ri)

