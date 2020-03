Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kino

Siegburg (ots)

Am Freitag, 27.03.2020, wurde ein Einbruch in das Kinocenter am Siegburger Europaplatz gemeldet. Vermutlich bereits am Mittwoch, 25.03.2020, hatten sich Täter an einer zu den Bahngleisen gelegenen Fluchttür des Kinos zu schaffen gemacht und sie aufgebrochen. Aus den Kühlschränken der Snackbars entwendeten die Unbekannten diverse Getränke in noch unbekannter Menge. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121.(Ri)

