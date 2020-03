Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlicher Ladendieb leistet Widerstand

Eitorf (ots)

Am Donnerstag, 26.03.2020 gegen 09:10 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin eines Eitorfer Drogeriemarktes in der Bahnhofsstraße einen verdächtigen Mann. Er stopfte seine Taschen mit Kosmetikartikeln voll und wollte das Geschäft mit den Waren offenbar ohne zu zahlen verlassen. Die Mitarbeiterin alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten den Verdächtigen zur Rede. Als sie ihn nach den versteckten Waren durchsuchen wollten, leistete er Widerstand und versuchte auf die Polizisten einzuschlagen. Sie mussten ihn überwältigen und ihm Handfesseln anlegen. Verletzte gab es dabei nicht. Es stellte sich heraus, dass der 57-Jährige Algerier illegal nach Deutschland eingereist war und keinen festen Wohnsitz hat. Bei ihm wurden Kosmetika im Wert von rund 80,- Euro gefunden und an den Markt zurückgegeben. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn sind Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Weitere Maßnahmen gegen den 57-Jährigen werden aktuell mit der Staatsanwaltschaft und der Ausländerbehörde abgestimmt. (Ri)

