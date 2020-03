Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lassen Sie sich und Ihren Verwandten nicht das Geld aus der Tasche ziehen!

Siegburg (ots)

In der letzten Zeit haben sich im Rhein-Sieg-Kreis erneut mehrere Anrufe von Telefonbetrügerinnen und -betrügern ereignet. Die Täter haben es dabei besonders auf das Geld von Seniorinnen und Senioren abgesehen. Mit unterschiedlichen Maschen versuchen sie so an die Ersparnisse heranzukommen.

Dabei geben die Betrüger sich zum Beispiel als Enkel aus, der gerade beim Notar sitzt und dringend Geld für den Kauf einer Wohnung benötigt. In anderen Fällen gibt sich der Anrufer als Polizist aus und ruft unter dem Vorwand an, Bargeld und Wertgegenstände sicher verwahren zu wollen, um sie vor einem möglichen Einbruch zu schützen. Die Betrüger werden kreativ!

Nun hat die Polizei ein Problem: Wir erreichen Seniorinnen und Senioren nur schlecht über das Internet und die Sozialen Medien. An dieser Stelle, kommen Sie ins Spiel. Unterstützen Sie uns, indem Sie mit ihren Eltern, Großeltern oder Nachbarn über die Maschen der Telefonbetrüger sprechen. So können Sie verhindern, dass "Oma und Opa" das Geld aus der Tasche gezogen wird!

Hier ein paar allgemeine Hinweise in Bezug auf Telefonbetrüger:

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse. - Vergewissern Sie sich, dass sie wirklich Ihren Verwandten oder Bekannten am Telefon haben. - Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit anderen Familienangehörigen Rücksprache, auch wenn der Anrufer Sie auffordert, mit niemanden darüber zu sprechen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Auch nicht, wenn sie angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten oder der Polizei handeln. - Wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei, wenn Sie den geringsten Zweifel haben. Dort wird man den Sachverhalt mit Ihnen erörtern und Ihnen wichtige Verhaltenshinweise geben.(Mi)

Hier finden Sie weitere Informationen zu Trickbetrügern, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben:

https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell