Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Ruppichteroth-Ifang K55 (ots)

Am Montagabend (23.03.2020) um 19:40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall auf der K55 in Höhe der Ortslage Ifang gemeldet. Die ersteintreffenden Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr stellten am Unfallort zwei beteiligte Pkw fest. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar: Ein 49jähriger Windecker (UB01) befuhr die K55 (Gemeinde Ruppichteroth), mit einem Pkw von Wilberhofen in Richtung L312. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der UB01, aufgrund ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo ihm ein 51jähriger Windecker (UB02) entgegen kam. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem der UB02 in seinem Pkw tödliche Verletzungen erlitt. Der UB01 wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste aus dem Pkw, durch die Feuerwehr, befreit werden. Er erlitt schwerste Verletzungen und wurde, mit einem Rettungswagen unter Notarztbegleitung, einer große Klinik zugeführt. Die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen wurde durch Polizeibeamte unter Hinzuziehung von Notfallseelsorgern und dem Rettungsdienst durchgeführt. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme, in die das VU-Aufnahmeteam der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises und eines amtlichen Sachverständigen eingebunden wurde, für 3,5 Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr gereinigt und anschließend frei gegeben. (DS)

