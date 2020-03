Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: PKW landet nach Kollision auf der Schutzplanke

Bild-Infos

Download

Niederkassel (ots)

Am Samstagmorgen (21.03.2020) sind auf der Deutzer Straße in Niederkassel-Rheidt zwei PKW kollidiert. Ein Auto landete nach dem Zusammenstoß auf der Leitplanke. Die 52-jährige Fahrerin wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus. Gegen 08.30 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann aus Niederkassel mit seinem VW Passat die Deutzer Straße in Fahrtrichtung Niederkassel-Ort. An der Kreuzung zur Straße "Am Schildchen" kam es dann zur Kollision mit dem VW Golf der 52-Jährigen. Sie war aus der untergeordneten Straße "Am Schildchen" nach rechts auf die bevorrechtigte Deutzer Straße in Richtung Niederkassel-Ort abgebogen. Der VW wurde durch die Aufprallwucht auf die Schutzplanke entlang der Deutzer Straße geschleudert und blieb dort in Schräglage stehen. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst mit einem Kran von der Schutzplanke gehoben und abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell