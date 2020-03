Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewaffneter Tankstellenüberfall - Täter auf der Flucht gefasst

Siegburg (ots)

Am Freitagnachmittag (20.03.2020) hat ein männlicher Einzeltäter gegen 17.00 Uhr eine Tankstelle an der Zeithstraße in Siegburg-Schreck überfallen. Der Räuber betrat den Verkaufsraum der Tankstelle, bedrohte die anwesende Angestellte und forderte Geld. Die Mitarbeiterin übergab dem Mann eine kleine dreistellige Summe Bargeld aus der Kasse. Der Täter steckte die Geldscheine ein und lief entlang der B56 in Richtung Siegburg davon. Die Angestellte gab gegenüber den alarmierten Polizeikräften eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Mit mehreren Streifenwagen wurde in der Umgebung gefahndet. Bereits 20 Minuten später konnte der Räuber, ein 20-jähriger Mann, in Lohmar-Heide nach einem Zeugenhinweis von der Polizei gestellt werden. In seinem Hosenbund steckte die schwarze Pistole mit der er zuvor die Kassiererin bedroht hatte. Die Waffe stellte sich als PTB-Schreckschusspistole heraus und wurde zusammen mit der Tatbeute sichergestellt. Der 20-Jährige, der eine Meldeanschrift in Neunkirchen-Seelscheid hat, wurde vorläufig festgenommen. Der polizeibekannte Mann ist noch am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des schweren Raubes anordnete. (Bi)

