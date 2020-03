Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrrad in Brand gesetzt

Siegburg (ots)

Heute Nacht (20.03.2020) gegen 1:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Brand in Siegburg. Die eingesetzten Beamten fuhren in die Arndtstraße und fanden dort ein brennendes Fahrrad vor. Zeugen informierten die Polizei über drei Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren aus Siegburg, die sich schnellen Schrittes über die Moltkestraße von der Tatörtlichkeit entfernten. Die Verdächtigen konnten im Zuge der Nahbereichsfahndung angetroffen werden. Die Identität der zwei 18-jährigen wurde festgestellt und der 16-jährige wurde an seine Eltern übergeben.

Ob die Jugendlichen für den Brand verantwortlich sind, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen. (Mi)

