Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit dem Einkaufswagen an der Kasse vorbei

Sankt Augustin (ots)

Zwei 28 und 29 Jahre alte Ladendiebe haben am Mittwochabend (18.03.2020), kurz vor Ladenschluss versucht, sich mit einem gefüllten Einkaufswagen ohne zu zahlen an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Während einer der beiden die elektrische Eingangstüre des Discounters an der Siegstaße in Sankt Augustin Menden aufhielt, schob sein Mittäter den Einkaufswagen auf den Parkplatz. Sie verstauten ihr Diebesgut, bestehend aus Lebensmitteln und elektrischen Werkzeugen, in ihr Fahrzeug und wollten unerkannt fliehen. Mitarbeiter des Marktes bemerkten die Diebe und hielten sie auf dem Parkplatz bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die beiden Männer aus dem europäischen Ausland konnten sich nicht ausweisen und wurden vorläufig festgenommen. Ihre Beute im Wert von mehreren hundert Euro verblieb im Markt. Die beiden Festgenommenen, die keine polizeilichen Erkenntnisse hatten, räumten in ihrer Vernehmung den Diebstahl vollumfänglich ein. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung in Sankt Augustin wurde kein weiteres Diebesgut gefunden. Da ihre Personalien zweifelsfrei feststehen und gegen sie keine weiteren Haftgründe vorlagen, wurden die Männer auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls wurde eingeleitet. (Bi)

