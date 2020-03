Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Fahrradgeschäft

Hennef (ots)

Eine Streife der Bundespolizei bemerkte heute Nacht (18.03.2020) gegen 02:30 Uhr die offene Eingangstür eines Fahrradgeschäftes am Sanddornweg in Hennef. Die Tür war offensichtlich aufgebrochen worden und es fehlten einige Fahrräder aus dem Ausstellungsraum. Die alarmierten Beamten der Hennefer Polizei übernahmen den Tatort. Der hinzugerufene Eigentümer des Geschäftes gab an, das Geschäft gegen 19.20 Uhr geschlossen zu haben und das nun sechs bis acht hochwertige E-Bikes fehlten. Sie haben einen Wert von rund 24.000 Euro. Im Rahmen der Fahndung wurden im Nahbereich gegen 03.15 Uhr drei Männer aus Hennef und Siegburg im Alter von 30 bis 39 auf Fahrrädern, darunter zwei E-Bikes, angetroffen. Die Verdächtigen haben polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentums- und Drogenkriminalität und konnten den Besitz der beiden teuren E-Bikes nicht plausibel erklären. Die beiden rund 9.000 Euro teuren E-Bikes wurden von der Polizei zunächst sichergestellt. Sie werden bei entsprechendem Eigentumsnachweis wieder ausgehändigt. Einer der Angetroffenen, ein 30-jähriger Hennefer, wurde mit einem Haftbefehl zur Strafvollstreckung gesucht. Er war wegen eines Eigentumsdeliktes zu einem knappen Jahr Haft verurteilt worden. Die Polizisten brachten den 30-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Ob die drei Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Fahrradgeschäft stehen, ist unklar. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Bis auf den 30-Jährigen wurden die anderen noch vor Ort entlassen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3521. (Bi)

