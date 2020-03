Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 2000 Euro Sachschaden für 3 Euro Beute - PKW-Aufbrüche

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht von Sonntag (15.03.2020) auf Montag (16.03.2020) kam es in Hangelar zu drei PKW Aufbrüchen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum von 16 bis 19 Uhr gewaltsam Zugang zu den, in der Anton-Groß-Straße, Auf den Urden und im Buschweg parkenden Autos und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Insgesamt kam es bei den Autos zu Sachschäden von 400 bis 2000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter drei Euro.

Gegen 2 Uhr in der Früh meldete ein Zeuge eine verdächtige Person in der Nähe der Tatorte und beschrieb diesen wie folgt: Männlich, circa Ende 20, rahmenlose Brille, kurze Haare, bekleidet mit Jeans und dunkler Jacke. Der Zeuge gab an, einige Worte mit dem Mann gewechselt und einen pfälzischen Dialekt erkannt zu haben. Es ist unklar, ob der verdächtige Mann in Zusammenhang mit den PKW-Aufbrüchen steht.

Sollten Sie Angaben zu den Taten oder der verdächtigen Person machen können, setzen Sie sich bitte mit der Polizei in Verbindung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02241 541-3321 entgegengenommen. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell