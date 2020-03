Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Werkzeugdiebstahl aus LKW

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Samstag (14.03.2020) auf Sonntag (15.03.2020) kam es in Troisdorf zu einem Diebstahl aus einem LKW. Im Zeitraum von 23 Uhr bis 8 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter Zugang zu dem in der Meitnerstraße parkenden LKW. Die Täter entwendeten Werkzeuge im Wert von circa 1000 Euro und flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden. (Mi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell