Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Lauthausen

Hennef (ots)

Am Sonntagabend wurden gegen 21.30 Uhr Polizei und Rettungsdienst nach Lauthausen angefordert, bei einem Verkehrsunfall waren mehrere Personen verletzt worden.

Nach ersten Feststellungen war ein 19jähriger PKW-Fahrer aus Buchholz (WW) auf der alten Dorfstraße in Richtung Kreisstraße 36 unterwegs. Beim Einfahren in die Kreuzung K36/Alte Dorfstraße übersah der Fahrer einen sich nähernden 44jährigen PKW-Fahrer aus Eitorf, der auf der K36 von Hennef in Richtung Bülgenauel unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Dabei wurden insgesamt vier Personen verletzt. Der 19-jährige und seine beiden Mitfahrer (16 und 19 Jahre alt) wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der 44jährige wurde leicht verletzt.

Nach Erstversorgung durch die zwei eingesetzten Notärzte wurden die Verletzten mittels Rettungswagen in Kliniken verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 13500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehsbehinderungen, um 00.00 Uhr war die Straße wieder frei. (Th.)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell