Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit schwerverletztem Autofahrer

Siegburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag (12.03.2020) ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Siegburg schwer verletzt worden. Der junge Mann musste in ein Troisdorfer Krankenhaus gebracht werden. Sein erheblich beschädigter VW Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Anhand der Angaben der Unfallbeteiligten hat sich der Unfall gegen 16.30 Uhr wie folgt zugetragen: Ein 60-jähriger Mann aus dem Großraum Gießen befuhr mit einem Mercedes Kleintransporter die Zeithstraße in Siegburg stadtauswärts. Mit im Fahrzeug saß auf dem Beifahrersitz ein 24 Jahre alter Mann, der ebenfalls aus dem Raum Gießen stammt. In Höhe der Hausnummer 83 bis 87 wollte der 60-Jährige nach links auf einen Parkplatz vor einem Lebensmitteldiscounter abbiegen. Nach eigenen Angaben musste er dabei verkehrsbedingt anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Der dahinter fahrende 20-jährige Siegburger bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr mit seinem VW auf das Heck des Kleintransporters auf. Die Airbags des Golfs wurden durch den heftigen Aufprall ausgelöst. Der junge Fahrer zog sich trotzdem schwere Verletzungen zu. Die beiden Insassen im roten Transporter blieben unverletzt. Die Feuerwehr der Stadt Siegburg musste hinzugerufen werden, da aus dem Fahrzeug des Siegburgers Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen. (Bi)

